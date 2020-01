Merlin Properties investe 147 milhões no maior empreendimento logístico em Portugal

A Merlin Properties já possuía os terrenos da Plataforma Logística Lisboa Norte (PLLN), mas vai agora pôr "mãos à obra" e iniciar a construção do primeiro armazém de um empreendiento que, no total, vai atrair um investimento de 147 milhões de euros.





A plataforma, que acomoda 225 mil metros quadrados de armazéns e que se situa no eixo Lisboa-Porto, em Castanheira do Ribatejo, é "o único empreendimento deste tipo que se está a desenvolver em Portugal", anuncia a empresa de imobiliário, em comunicado.





As obras deste primeiro armazém,que terá cerca de 45.000 metros quadrados de área locável, deverão estar concluídas no início de 2021 mas o projeto "já captou o interesse de várias empresas que pretendem instalar-se no futuro parque logístico", garante a Merlin.





Depois de erguer o primeiro armazém, a Merlin Properties avançará com a construção dos restantes, "à medida que a procura o justificar".



O projeto prevê uma plataforma de serviços logísticos, serviços complementares e zonas verdes. Os acessos por via aérea, terrestre e marítima, assim como a proximidade da estação de comboios de Castanheira do Ribatejo, são argumentos dados pela empresa a favor da funcioalidade da plataforma. O responsável em Portugal, João Cristina, destaca ainda a capacidade de "concentração" que é dada pela plataforma, por oposição a um "mercado logístico português tradicionalmente atomizado".



Uma vez finalizados todos os empreendimentos previstos nesta área, a empresa contará com cerca de 3.000.000 metros quadrados de área locável (incluída a Zona de Atividades Logísticas do Porto de Barcelona), o que a posicionará como a maior proprietária de espaços logísticos da Península Ibérica, avança a Merlin.





A Merlin Properties dá, desta forma, mais um passo em Portugal, depois de no início de janeiro ter entrado na bolsa nacional. A empresa de imobiliário pretende consolidar a presença no mercado logístico nacional, tornando-se um dos principais atores, com uma estratégia de investimento a longo prazo.



