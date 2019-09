Mersch: Europa deve ignorar “promessas traiçoeiras” da Libra do Facebook

Membro do Banco Central Europeu disse nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, que a Zona Euro deve ignorar a moeda proposta por Mark Zuckerberg, uma vez que reduz o controlo do BCE sobre a política monetária.

A Libra, moeda digital do Facebook, pode diminuir a capacidade de o Banco Central Europeu definir a política monetária para a região, disse Yves Mersch, membro do banco central, à Reuters. Adiantou que a Europa deve ignorar as "promessas traiçoeiras" da moeda.





"Dependendo do nível de aceitação da Libra, ela poderá reduzir o controlo do BCE sobre o euro, prejudicar o mecanismo de transmissão da política monetária, afetando a posição de liquidez dos bancos da Zona Euro, e afetar a economia da moeda única", adiantou Mersch.