Mesmo com pandemia, jogo online bate recorde no trimestre

O volume de apostas e as receitas brutas no jogo online em Portugal atingiram os valores mais elevados de sempre no primeiro trimestre. Portugueses apostaram 514 mil euros por hora.

Apesar da pandemia de covid-19, o setor do jogo online em Portugal fechou o primeiro trimestre com níveis recorde de volume de apostas e de receitas brutas, segundo os dados divulgados pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).

Nos primeiros três meses do ano, o volume de apostas totalizou 1.109,9 milhões de euros, o que corresponde a uma média de quase 514 mil euros apostados por hora e a uma subida de 50% em termos homólogos.



O SRIJ assinala que existem atualmente 13 operadores licenciados, mais três do que um ano antes, e 22 licenças emitidas, mais seis do que no final de março de 2019.





Em termos de volume de apostas, os jogos de fortuna ou azar atingiram um máximo histórico de 960,8 milhões de euros, mais 57,9% do que no primeiro trimestre do ano passado e mais 12,7% do que no trimestre anterior.



Já as apostas desportivas à cota totalizaram 149,1 milhões de euros, um crescimento homólogo de 13,6% mas uma quebra de 19,5% face ao quarto trimestre de 2019.



Enquanto os jogos de fortuna ou azar podem ter beneficiado do encerramento dos casinos físicos para aumentarem o volume de apostas, as apostas desportivas terão sofrido com a suspensão das competições desportivas na segunda metade de março.



Em termos de receita bruta dos operadores, que abate os montantes distribuídos em prémios ao total das apostas, o valor global cresceu 47,2% em termos homólogos e 6,7% face ao trimestre anterior, totalizando 69,8 milhões de euros.



O crescimento no setor permitiu ao Estado aumentar significativamente as receitas em sede do Imposto Especial sobre o Jogo Online (IEJO) que cresceram 40,1% face ao primeiro trimestre do ano passado, ascendendo a 20,8 milhões de euros.