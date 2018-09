Metade dos 4,8 milhões de carros que circulam em Portugal são de seis marcas

Renault soma mais de 580 mil carros A Renault contava, no final de 2017, com 581.669 ligeiros de passageiros em circulação nas estradas portuguesas. Esta marca dá-lhe a liderança confortável, sendo que a fabricante francesa é também a marca que lidera as vendas de automóveis novos neste segmento nos primeiros oito meses deste ano. Volkswagen ascende ao segundo lugar A Volkswagen ascendeu no ano passado ao segundo lugar, com um total de 441.337 ligeiros de passageiros em Portugal, ultrapassando a Opel mas por curta margem. Este ano, contudo, a Volkswagen apresenta uma quebra de mais de 17% nas vendas de automóveis novos entre Janeiro e Agosto. Opel fecha pódio A Opel viu-se ultrapassada no ano passado pela Volkswagen. No entanto, a diferença entre as duas marcas alemãs é de apenas cerca de três mil unidades. A marca, entretanto comprada pelo grupo PSA, liderado por Carlos Tavares, conta com 438.192 ligeiros de passageiros. O que representa uma quota de mercado de 9,1%, uma décima abaixo da Volkswagen. Peugeot próxima da marca dos 400 mil A Peugeot terminou 2017 com 392.526 ligeiros de passageiros em Portugal, um aumento de 22 mil face ao ano anterior. A marca francesa está muito próxima de superar a fasquia dos 400 mil veículos neste segmento, em que a sua quota de mercado era já de 8,2%, consolidando a quarta posição. Mercedes acelera e sobe ao quinto lugar No ano passado, a Mercedes-Benz viu crescer em quase 30 mil o número de ligeiros de passageiros em Portugal, superando as 300 mil viaturas e ultrapassando a Ford para alcançar o quinto lugar entre as marcas com maior presença neste segmento, que representa 80% do parque automóvel português. Ford com perto de 300 mil A Ford somava 290.897 veículos no final do ano passado, o que equivale a 6,1% do total de ligeiros de passageiros. Tesla supera os 200 veículos em Portugal A Tesla ultrapassou a fasquia dos 200 veículos no mercado português em 2017. No final do ano passado, a marca fundada por Elon Musk contabilizava 215 viaturas em circulação nas estradas portuguesas. Isto apesar de a fabricante de automóveis eléctricos apenas vender para Portugal através do canal online e do elevado preço dos modelos da marca. Jaguar e Porsche líderes no luxo Entre as marcas de automóveis de luxo, a Porsche e a Jaguar destacam-se no mercado português, com 10.022 e 7.079 veículos, respectivamente. Outras marcas míticas apresentam valores mais modestos. A Ferrari, por exemplo, somava 605 "bólides" em Portugal, enquanto a Maserati contabilizava 436 veículos. No final do ano passado, segundo os dados da ACAP, existiam em Portugal 264 automóveis da Bentley. Símbolo de luxo por excelência, a Rolls-Royce apresentava pouco menos de uma centena de unidades, mais exactamente 95. Entre os desportivos de luxo, a Lamborghini contava com 77 automóveis no mercado português. A soma destas marcas é de 18.578 veículos, o que representa 0,39% do total de ligeiros de passageiros.

O parque automóvel de Portugal superou em 2017, pela primeira vez, os seis milhões de veículos, sendo que destes 80% eram ligeiros de passageiros.

A análise aos dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) mostra que mais de metade dos 4,8 milhões automóveis ligeiros de passageiros existentes em Portugal eram de apenas seis marcas: Renault, Volkswagen, Opel, Peugeot, Mercedes e Ford.

Estas seis marcas representam 2,46 milhões dos 4,8 milhões de ligeiros de passageiros em circulação nas estradas portuguesas, ou seja 51,3%.

A Renault lidera com uma margem confortável o mercado neste segmento que representa 80% dos seis milhões de veículos existentes no país. A marca francesa contabilizava 581.669 unidades, o que lhe conferia uma quota de mercado de 12,1% e deixa o rival mais próximo a mais de 140 mil veículos.

A alemã Volkswagen ascendeu no ano passado ao segundo lugar, atingindo os 441.337 automóveis, correspondentes a 9,2% do mercado. A também germânica Opel, recentemente integrada no grupo francês PSA, caiu para o terceiro posto, com 438.192 viaturas ou 9,1% de quota.

No quarto lugar surge outra fabricante francesa. A Peugeot. A "marca do leão" encerrou 2017 com 392.526 veículos nas estradas portuguesas, o que lhe confere uma fatia do mercado na ordem dos 8,2%. Em ascensão está a Mercedes-Benz, que alcançou a quinta posição com 316.386 automóveis. A marca alemã ultrapassou a Ford para entrar no "top 5". A Ford somava 290.897 veículos no final do ano passado, o que equivale a 6,1% do total de ligeiros de passageiros.

Carros em Portugal são os mais velhos de sempre

Como o Negócios já noticiou na quinta-feira, a idade média dos automóveis deste segmento aumentou para 12,6 anos, o valor mais elevado de sempre.

Desde 2000, a idade média das viaturas passou de 7,2 anos para 12,6 anos, um envelhecimento acelerado que coloca Portugal mais próximo dos valores registados nos países de Leste do que da Europa Ocidental.

A quantidade de ligeiros de passageiros com 20 ou mais anos de idade passou de cerca de 177 mil em 2010 para quase 777 mil no ano passado. Os automóveis com idade superior a 10 anos são mais de 2,9 milhões.