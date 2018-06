O Metropolitano de Lisboa vai ter todas as linhas de metro a funcionar 24 horas de forma ininterrupta entre a noite de 12 e 13 de Junho, de acordo com a revista Sábado O metro abrirá as portas às 06:30 de dia 12 de Junho e só voltará a fechar às 01:00 de dias 14.Este período contará ainda com uma redução dos tempos de espera entre as 19:00 e as 01:00.