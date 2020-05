Metro de Lisboa assina contrato com Zagope para expansão da rede

O contrato para a obra de expansão do Metro da capital que vai ligar entre as estações do Rato e Santos, integrada no projeto da futura linha circular, é de 48,6 milhões de euros.

O Metropolitano de Lisboa assinou esta quarta-feira, 6 de maio, com a construtora Zagope o contrato para a execução da empreitada de construção do lote 1 da futura linha circular, que respeita à ligação entre as estações do Rato e de Santos, anunciou em comunicado.





O contrato tem o preço contratual de 48,624 milhões de euros e tem o prazo de execução de 960 dias contados após a emissão de visto prévio pelo Tribunal de Contas.