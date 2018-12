Metro de Lisboa consulta mercado antes de lançar concurso

O Metro de Lisboa vai realizar uma sessão esta semana para uma consulta especial ao mercado antes de lançar o concurso para o projecto de expansão da sua rede, com a criação de uma linha circular.





De acordo com o anúncio publicado pela empresa, a sessão terá lugar esta quinta-feira, dia 20 de Dezembro.





Esta consulta preliminar ao mercado destina-se aos "potenciais agentes económicos interessados em participar no procedimento".





O Governo aprovou na semana passada o projecto de expansão da rede do Metro de Lisboa, que ligará as estações do Rato ao Cais do Sodré, criando duas novas estações na Estrela e em Santos. A resolução do Conselho de Ministros foi também já publicada em Diário da República, autorizando a empresa a avançar com o investimento de 210 milhões de euros.





As obras estão previstas começar no primeiro semestre de 2019 e estar concluídas em 2023.