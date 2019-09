Metro de Lisboa entrega obra da estação de Arroios ao consórcio da DST

Depois de ter rescindido o primeiro contrato com a Opway, o Metro de Lisboa escolheu o consórcio que integra a DST e a Efacec para a obra de ampliação da estação de Arroios, prevendo ainda para este ano a consignação da empreitada que durará 18 meses.

O Metropolitano de Lisboa aprovou esta quinta-feira a adjudicação do concurso para a empreitada de ampliação e reformulação da estação de Arroios ao consórcio constituído pela DST, Efacec, DTE Instalações Especiais e Cari Construtores por cerca de 6,67 milhões de euros, a que acresce IVA.





Em comunicado, o Metro da capital adianta que a assinatura deste contrato ocorrerá previsivelmente na próxima semana, acrescentando que assim que for concluída esta fase de concurso o procedimento será remetido para visto prévio do Tribunal de Contas, prevendo que a consignação da empreitada ocorra até final deste ano. As obras terão a duração de 18 meses, após a data da consignação.