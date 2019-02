Metro de Lisboa investe 3,5 milhões para remodelar estação dos Olivais

As obras de reabilitação na estação dos Olivais começam esta terça-feira e estarão concluídas dentro de cerca de um ano. As intervenções vão desde a substituição de iluminação no cais à modernização de escadas e elevadores.

Miguel Baltazar

O Metropolitano de Lisboa anunciou esta segunda-feira, 25 de fevereiro, que vai iniciar uma intervenção de reabilitação da estação Olivais, na linha Vermelha, com vista a dotar a estação de melhores condições.



As obras de remodelação, que exigirão um investimento de 3,5 milhões de euros, deverão estar concluídas no final do primeiro trimestre de 2020.



Em comunicado, a empresa explica que o projeto de reabilitação implica que os acessos ao cais e átrio da estação se irão manter alternadamente encerrados durante o horário de funcionamento do metro, a partir desta terça-feira, 26 de fevereiro, permitindo sempre os movimentos de entrada e saída da estação.



"Os trabalhos previstos decorrerão a nível de tratamento das infiltrações, substituição de iluminação ao nível do cais e outras zonas da estação, modernização de escadas mecânicas e dos elevadores, tratamento e limpeza profunda do espaço (pavimento, teto, superfícies vidradas, equipamentos, entre outros) e pintura do espaço", adianta ainda o Metropolitano.