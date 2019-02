Metro de Lisboa lança novo concurso para ampliar estação de Arroios

O Metropolitano de Lisboa lançou terça-feira, dia 26 de fevereiro, um concurso limitado por prévia qualificação para a empreitada da ampliação e reformulação da estação Arroios, da Linha Verde.





O contrato tem um preço base fixado em 6,84 milhões de euros, mais IVA, sendo a adjudicação efetuada segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade da melhor relação qualidade-preço, refere a empresa num comunicado divulgado esta quarta-feira.





Os trabalhos de reabilitação da estação Arroios visam ampliar o cais da estação de 70 para 105 metros de forma a receber composições de seis carruagens, prevendo a reformulação dos átrios, incluindo a reorganização dos espaços de apoio à exploração e a introdução de elevadores para acesso a pessoas de mobilidade condicionada.





A estação do metro de Arroios está encerrada desde o verão de 2017 para a realização dos trabalhos de ampliação, mas a empresa pública teve de rescindir no início deste ano o contrato com o empreiteiro, a construtora Opway, por incumprimento.





O Governo tinha já avançado a intenção de lançar um novo concurso, o que levará a que as obras possam apenas ser concluídas no final de 2020 ou início de 2021. Os trabalhos de reabilitação da estação de metro de Arroios tinham um custo estimado de 5,9 milhões de euros e um prazo de execução de 24 meses.