Metro de Lisboa transportou mais 15 milhões de passageiros em 2019

O Metropolitano de Lisboa transportou um total de 173 milhões de passageiros no ano passado, tendo em conta as validações de títulos de transporte realizadas, anunciou a empresa em comunicado, onde acrescenta que estes números revelam um aumento de 15 milhões de passageiros, ou seja, um crescimento de 9% face ao período homólogo, quando foram transportados 158 milhões.





O Metro salienta ainda que esta evolução da procura contribuiu para um acréscimo de 1,1% da receita tarifária, que foi de 113 milhões de euros, um valor previsional com comparticipações de passes.





O empresa de transporte público diz também que registou um acréscimo de validações de clientes com passes, passando de 108 milhões em 2018 para 127 milhões de passageiros em 2019. Um aumento de 17,9% do número de validações, que justifica o aumento de receitas do Metro nos passes, de cerca de 6,4 milhões de euros (mais 12,8%).





Este aumento, acrescenta na mesma nota, "está associado à diminuição da utilização verificada nos títulos ocasionais (redução de 11,9% face a 2018), com muitos clientes a transitar para a nova tipologia em virtude da introdução do PART (Programa de Apoio à Redução do Tarifário) e do novo tarifário do Navegante".



Este efeito conjugado, explica, está na origem da diminuição de receita verificada nos títulos de transporte ocasionais, de 5,6 milhões de euros, uma redução de 9,4% relativamente a 2018.





De acordo com o Metropolitano, estes números, que, desde 2017, representam um aumento de procura de cerca de 22 milhões de passageiros, "refletem o resultado do esforço de aumento da oferta" que, em 2019, atingiu 27.609.828 carruagens x km, o que representa um aumento da oferta de 6,38% relativamente ao ano anterior.