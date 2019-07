Metro do Porto: 10 candidatos à linha rosa e 11 à linha amarela

O concurso para a expansão da rede do Metro do Porto atraiu 10 candidatos para a construção da linha rosa enquanto o que visa alargar a linha amarela recebeu um total de 11. Até ao final do trimestre, as empresas serão convidadas a apresentar proposta de preço.

A Metro do Porto recebeu, no âmbito dos concursos para a expansão da sua rede, um total de 10 candidaturas para a construção da linha rosa e de 11 para o prolongamento da linha amarela, anunciou esta quarta-feira, 17 de julho, a empresa.





Depois de há dois dias ter terminado o prazo deste procedimento, numa nota divulgada, a Metro do Porto refere apenas o número de candidatos: 11 no concurso limitado por prévia qualificação para a empreitada de execução da extensão da Linha Amarela desde Santo Ovídio a Vila d’Este, incluindo o parque de material, e 10 no âmbito do concurso limitado por prévia qualificação para a empreitada de execução da linha circular (rosa Rosa), Aliados/Praça da Liberdade – Casa da Música.