Metro do Porto arranca mais bancos para aumentar capacidade

Aumentar a capacidade e facilitar os movimentos de entrada e de saída dos passageiros. É esta a justificação da Metro do Porto para avançar com a operação de retirada dos lugares sentados juntos às portas de mais 20 composições da empresa.

Segundo a edição do JN desta quinta-feira, 13 de junho, a transportadora que fechou o ano de 2018 com um prejuízo de 95,7 milhões de euros já tem atualmente 40 veículos a circular na região da Invicta sem estes bancos, com capacidade para sentar cerca de 20 pessoas.

Esta é uma das respostas da sociedade nortenha ao aumento da procura provocado sobretudo pela entrada em vigor do passe único, aprovada pelo Parlamento e implementado no primeiro semestre deste ano. De acordo com dados oficiais, a operadora registou em maio um recorde de 6,7 milhões de validações, superando o anterior máximo de 6,3 milhões em outubro do ano passado.

Depois da saída de Jorge Delgado para a Secretaria de Estado das Infraestruturas, o Executivo socialista apontou Tiago Braga como substituto. O gestor integrava a anterior equipa diretiva, como não executivo, desde janeiro de 2016, tendo deixado nessa altura a administração da empresa municipal Águas de Gaia. A nomeação será votada em assembleia-geral a 17 de junho, ficando ainda como executivos Pedro Azeredo Lopes e Lúcia Maria Lourenço.



Nas últimas semanas, o Metropolitano de Lisboa anunciou que avançará com uma medida semelhante ao "criar um espaço multiusos em 30 carruagens", isto já depois de a Fertagus informar que iria também retirar bancos das carruagens, na viagem entre Lisboa e Setúbal, de forma a responder ao crescimento do número de clientes. Ao aumentar, por outro lado, a capacidade em pé nos comboios, a empresa frisou que esta medida permite aumentar dois lugares em cada dez.