Metro do Porto bate recorde anual com 70 milhões de passageiros

A oito dias de terminar o ano, o Metro do Porto renovou esta segunda-feira, 23 de dezembro, um novo máximo histórico de passageiros, com a procura a ascender a 70 milhões de clientes, mais 18% do que os 8,5 milhões transportados no período homólogo.

A empresa assinala que este é um número "extraordinário", até porque, lembra numa nota à imprensa, os primeiros estudos relativos ao impacto da infraestrutura apontavam como melhor cenário que o sistema viesse a ser utilizado por 60 milhões de pessoas por ano.

Na cerimónia realizada esta manhã na estação de metro de S. Bento, o presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Tiago Braga, agradeceu aos clientes que "todos os dias confiam (…) na fiabilidade" do serviço oferecido, ainda que reconheça que "por vezes viajam com condições de conforto que podiam ser melhores".

O primeiro agradecimento deve ser feito aos nossos clientes. Eles que, por vezes, viajam em condições de conforto que, reconhecemos, podiam ser melhores. Tiago Braga, presidente da Metro do Porto

Destacando o contributo do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) para este crescimento na procura, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, aproveitou o momento para garantir o empenho do Executivo na expansão da rede, que ganhará sete quilómetros e outras tantas novas estações até 2023.



Duas linhas e comboios chineses



Representando um investimento conjunto de 307 milhões de euros, já entraram na fase final os concursos públicos para as novas linhas – a Rosa, circular, que ligará os Aliados à Casa da Música; e o prolongamento da Amarela de Santo Ovídio a Vila d’Este, em Vila Nova de Gaia –, com o convite a sete consórcios para entregarem propostas até fevereiro.

Entretanto, para adequar a oferta ao crescimento sustentado da procura, em janeiro a transportadora pública indicou que vai colocar em circulação dois veículos Eurotram "adaptados a uma nova configuração, com mais lugares, mas sobretudo com um novo desenho do espaço, permitindo uma maior mobilidade interior".

Por outro lado, numa operação que vai permitir elevar a sua frota das atuais 102 unidades (todas fornecidas pela Bombardier) para 120 composições, a Metro do Porto acaba de entregar aos chineses da CRRC Tangsthan o fornecimento de 18 comboios num contrato de 49,6 milhões de euros, que superaram a concorrência da Skoda Transportation.

Desde que iniciou a operação, a 7 de dezembro de 2002, a empresa que serve vários concelhos da área metropolitana do Porto já transportou mais de 810 milhões de clientes e percorreu mais de 100 milhões de quilómetros, que calcula ser "o equivalente a 2.500 voltas ao planeta Terra ou a mais de 130 viagens de ida e volta à Lua".