Metro quer ligar a linha vermelha a Carnide

Apesar de saber que a Câmara de Lisboa gostaria de avançar com o projecto de extensão do metro de Campo de Ourique a Alcântara, Vítor Domingues dos Santos avisa que a obra é complexa e cara, designadamente pelo trajecto que será necessário fazer devido ao declive que separa as duas zonas da capital.



Em entrevista ao Negócios e Antena 1, o presidente do Metropolitano fala na vontade de fazer a ligação da linha vermelha a Carnide, onde estão as oficinas da empresa, terminando depois no Colégio Militar para ligar à linha azul.



Para já em cima da mesa está o projecto da linha circular, através da ligação da estação do Rato ao Cais do Sodré. De acordo com o responsável, o financiamento ainda está a ser negociado com o Estado, prevendo que seja fechado dentro de poucos meses.



A expansão da linha vermelha de São Sebastião a Campo de Ourique será o projecto que se segue, mas "tudo depende da existência de fundos", avisa o presidente do metropolitano.