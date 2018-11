Mexia diz que CTG está "a fazer o que tem de fazer” em relação à OPA

O presidente executivo da EDP prefere não comentar as recentes notícias que indicavam que a oferta pública de aquisição (OPA) da China Three Gorges sobre a eléctrica poderia estar tremida.





Questionado pelos jornalistas se temia que negócio não avançasse, António Mexia respondeu: "Não vou comentar nada sobre isso. Aliás, a OPA corresponde a quem a lançou, e obviamente não vou comentar isso", reforçou, enquanto se dirigia para assistir a um Pitch no stand da EDP no Web Summit.

Após a insistência dos jornalistas sobre o tema, nomeadamente se a CTG o teria informado de novas notificações da operação, o CEO relembrou que essas tarefa não compete à administração da eléctrica. "O trabalho não é connosco. Mas estão a fazer o que têm de fazer", acrescentou, referindo-se à CTG, dona de 23,27% da EDP.

Na semana passada a Bloomberg noticiou, com base em fontes não identificadas, que uma série de obstáculos inesperados está a atrasar a oferta, com o calendário agora a apontar para primeiro trimestre do próximo ano.

Oficialmente, a CTG não admite qualquer arrefecimento na operação. Diz apenas que continua a seguir a entrega de todos os procedimentos regulatórios, que passam por oito países em 18 entidades diferentes.