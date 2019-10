Mexia espera que Governo cumpra acordo assumido para baixar a CESE

O presidente executivo da EDP, António Mexia, espera que a versão preliminar do Orçamento do Estado para 2020 contemple uma descida da contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE), tal como tinha sido prometido pelo Governo no final do ano passado.





"Houve um compromisso assumido no ano passado de reduzir a CESE e de que o valor seria direcionado para abater o défice tarifário e, assim, reduzir o preço da luz", relembrou o responsável esta quinta-feira durante uma conferencia telefónica com analistas no âmbito da apresentação dos resultados dos primeiros nove meses do ano.