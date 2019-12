Mexia: "Estamos confiantes que venda de barragens seja aprovada pelo Governo"

A EDP está confiante em que o Governo vai dar luz verde à venda das barragens à Engie anunciada esta quinta-feira. "Estamos confiantes que a transação da venda das barragens seja aprovada, mas quem decide é o Governo", referiu António Mexia, presidente executivo da elétrica.

Para o gestor não há motivos que justifiquem outra posição: "além das competências técnicas da Engie, esta transação também aumenta a concorrência no mercado. Por isso, estamos confiantes", acrescentou.

O consórcio liderado pela Engie foi o escolhido para ficar com os activos que a EDP colocou à venda, num negócio de 2,2 mil milhões de euros. O consórcio conta com a Engie, que detém 40%, o Crédit Agricole Assurances (35%) e a Mirova – do grupo Natixis (25%).

Os ativos em causa são seis centrais hídricas: três centrais de fio de água (Miranda, Bemposta e Picote) e três centrais de albufeira com bombagem (Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro).

A EDP espera que a operação fique concluída no segundo semestre de 2020.