Mexia: “Os accionistas são sempre livres de entrar e de sair"

O presidente executivo da EDP não está preocupado com as mudanças na estrutura accionista da eléctrica. E em reacção à entrada do fundo “abutre da Argentina” comentou apenas que “cada um tem o seu papel”.

Pedro Nunes/Reuters

As recentes alterações accionistas na EDP, com a saída do Capital Group e a entrada do fundo Paul Elliott Singer, parecem não preocupar o presidente executivo da EDP, António Mexia.



À margem da cerimónia de assinatura do financiamento do projecto WindFloat, e questionado sobre estas mudanças, o gestor referiu que "os accionistas são sempre livres de entrar e de sair. É por isso que as empresas cotadas têm essa característica".



Quanto a um eventual papel mais activo do fundo Paul Elliott Singer, conhecido como "abutre da Argentina", respondeu: "Cada um faz o seu papel. Nós estamos aqui para defender os interesses da empresa dos accionistas dos trabalhadores e dos nossos clientes. É essa a nossa missão. Sabendo aquilo que temos que fazer, é fácil".



No dia 16 de Outubro o fundo liderado pelo conhecido investidor activista Paul Singer passou a controlar 2,2925% do capital da eléctrica liderada por António Mexia, detendo em carteira um total de 83.827.873 acções acções.



A entrada da Elliott coincidiu com a saída de um dos accionistas históricos da EDP: o fundo norte-americano Capital, que há menos de um mês controlava mais de 10%.



Na altura, o presidente da EDP, António Mexia, comentou a decisão como uma reacção à alteração de regras, em particular no que se referia à decisão do Governo de forçar a eléctrica a devolver a sobrecompensação de 285 milhões de euros no âmbito dos CMEC.