Mexia: venda de ativos de produção de energia elétrica está numa "fase importante"

O presidente executivo da EDP sublinhou também, em entrevista à Bloomberg, que no início do próximo ano deverá haver novidades.

A venda prevista de cerca de 1,5 gigawatts (GW) de ativos de produção de energia elétrica (hidroelétricos e térmicos) em Portugal, por parte da EDP, "está atualmente numa fase importante", declarou o CEO da elétrica nacional em entrevista à Bloomberg.

"Diria que no início do próximo ano teremos novidades", acrescentou António Mexia (na foto), que está em Nova Iorque a participar na Semana do Clima promovida pelas Nações Unidas.





"Nós [EDP], basicamente, queremos reciclar dinheiro para o aplicar em mais energias renováveis fora da Península Ibérica", disse Mexia.