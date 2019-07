Mexia: Venda de barragens da EDP está a gerar “forte interesse do mercado”

O presidente executivo da EDP garantiu que as barragens que colocaram à venda estão a atrair o mercado. E revelou que no âmbito da rotação de ativos estão a trabalhar em novos acordos na área das renováveis.

A compra dos ativos de energia hidroelétrica da EDP está a gerar "forte interesse do mercado". A garantia foi dada por António Mexia, presidente executivo da EDP, durante a conferência telefónica com analistas.



"Escolhemos um grupo restrito de interessados apara apresentar as ofertas não vinculativas até ao final do mês", apontou, preferindo não avançar com mais informações.





A Brookfield Asset Management, a Endesa, a Engie, a Iberdrola e a unidade de infraestruturas da Macquarie são algumas das empresas que fazem parte do grupo de interessados nos projetos hidroelétricos ibéricos de cerca de dois gigawatts, como noticiou a Bloomberg. A alienação destas barragens deverá permitir um encaixe de 2 mil milhões de euros à EDP.