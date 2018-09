Michael Kors oficializa compra da Versace por 1,83 mil milhões

A Michael Kors anunciou a compra da italiana Gianni Versace por 1,83 mil milhões de euros. A empresa americana tem como objectivo duplicar as vendas da Versace.

David Martins/Correio da Manhã

Pouco mais de um ano depois de ter comprado a Jimmy Choo por 1,2 mil milhões de dólares, a Michael Kors fechou um acordo para adquirir a icónica casa italiana Gianni Versace por 1,83 mil milhões de euros.

A Michael Kors tem como objectivo aumentar as vendas da Versace para dois mil milhões de dólares anuais, o que representa mais do dobro da actual facturação, realça a Bloomberg. Para tal, o número de lojas também vai aumentar de cerca de 200 para 300. Além desta expansão, a marca vai acelerar a aposta no negócio online.

No Verão do ano passado, a Michael Kors, com sede em Nova Iorque, adquiriu a fabricante de sapatos, malas e acessórios de luxo Jimmy Choo por 896 milhões de libras (cerca de 1,2 mil milhões de dólares) expandindo o negócio para além da sua marca homónima.

A italiana Versace, que tem estado a trabalhar num IPO – que não avançou devido às condições do mercado – é liderada desde 2016 pelo CEO Jonathan Akeroyd, antigo gestor da Alexander McQueen. Contudo, continua a ter aos comandos membros da família Versace, que assumiram as rédeas da empresa após o assassinato de Gianni Versace em 1997. A irmã, Donatella Versace, é a directora criativa, enquanto o irmão Santo Versace ocupa o cargo de chairman. Donatella Versace vai manter-se como responsável criativa da empresa.