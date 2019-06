Michel Platini rejeita ter cometido qualquer ilegalidade

O antigo presidente da UEFA Michel Platini recusou hoje ter cometido qualquer ilegalidade no âmbito da atribuição da organização do Mundial de futebol de 2022 ao Qatar, indicou a assessoria de comunicação do ex-dirigente francês.

"[Platini] não têm rigorosamente nada com que se recriminar e é totalmente alheio a factos que o ultrapassam. Exprimiu-se de forma serena, respondendo a todas as perguntas que lhe foram feitas pelos investigadores", refere um comunicado divulgado pela assessoria do antigo futebolista internacional francês.