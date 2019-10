Microsoft Surface Neo: depois dos telemóveis, a era dos portáteis com duplo ecrã chegou

O melhor ficou mesmo para o fim. Na apresentação dos novos produtos da Microsoft, em Nova Iorque, depois de terem sido anunciados todas as novidades, Panos Panay, responsável pelos Surface da empresa, divulgou o protótipo do novo Microsoft Surface Neo, o primeiro portátil desdobrável com dois ecrãs da empresa.





"Quero anunciar algo que nunca fizemos antes. Quero que me prestem atenção nos próximos minutos para vos falar um pouco sobre o futuro de nossos produtos", começou por dizer Panay.





O novo Surface Neo é um dispositivo desdobrável com dois ecrãs de nove polegadas, com a opção de girar 360 graus. Esta nova versão terá o mais recente sistema operativo da Microsoft, o Windows 10X, especialmente desenvolvido para o novo dispositivo.





O dispositivo vai ter um processador Intel Lakefield, desenvolvido em parceria entre as duas empresas.





Depois de o falhanço com o Microsoft Courier, lançado em 2008 e tirado do mercado em 2010, a empresa liderada por Staya Nadella está agora a um curto passo de colocar o novo aparelho de duplo ecrã no mercado. O novo Surface Neo estará disponível no final de 2020.





O aparelho mostrado por Panos Panay foi apenas um protótipo ainda a melhorar e como tal, a Microsoft não divulgou todos os pormenores sobre o produto. No entanto, Panay disse que este "será o próximo grande passo nesta categoria (de computadores portáteis)."



Numa altura em que as principais fabricantes de smartphones têm apresentado os seus primeiros modelos desdobráveis, com dois ecrãs – como é o caso do novo Samsung Galaxy Fold, ou do Huawei Mate X – as fabricantes de hardware e de computadores portáteis têm tentado acompanhar a tendência.





Depois do protótipo do novo ThinkPad da Lenovo, o primeiro portátil dobrável de dois ecrãs do mundo, agora foi a vez da Microsoft e da Intel juntarem esforços para lançarem o novo Surface Neo.





Para além do novo "laptop" desdobrável, a Microsoft anunciou ainda o Surface Laptop 3 que, segundo Panos Panay, é "três vezes mais rápido do que um MacBook Air".





O novo aparelho da Microsoft terá duas versões. A de 13 polegadas terá um custo de 999 dólares e o de 15 polegadas custará 1.199 dólares. Ambos estarão disponíveis a 22 de Outubro.





A empresa liderada por Staya Nadella lançou ainda o novo Surface Pro 7, que custará 749 dólares, e ainda os seus primeiros auscultadores wireless, os Microsoft Surface Earbunds.





Em maio deste ano, a Asus tinha-se chegado à frente com o seu ZenBook Pro Duo, que já compreendia um segundo ecrã em 4K de menor dimensão do que o principal, por cima do teclado.



Também a HP, com a sua mais recente versão de "gaming" tinha um segundo monitor de 6 polegadas, no mesmo sítio, com o objetivo melhorar a performance e a jogabilidade.