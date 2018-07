Miguel Maya recebe luz verde do BCE para liderar BCP

O Banco Central Europeu (BCE) deu o seu aval para que Miguel Maya assuma a presidência executiva do BCP, sucedendo a Nuno Amado, que passará a “chairman”, informou esta segunda-feira o banco. O BCP apresenta resultados do primeiro semestre na próxima quinta-feira.

O Banco Central Europeu (BCE) deu o seu aval para que Miguel Maya assuma a presidência executiva do BCP, sucedendo a Nuno Amado, que passa a "chairman", informou esta segunda-feira o banco. Assim, o novo conselho de administração entrou em funções esta segunda-feira.

Maya viu os accionistas aprovarem, com 95% dos votos, a composição da nova administração por si liderada na assembleia-geral realizada a 30 de Maio. Desde essa data que só faltava a "luz verde" do BCE para que a mudança se concretizasse.



Na altura, Miguel Maya garantiu que o rumo do BCP não sofrerá uma mudança abrupta. "As minhas ideias não vão ser substancialmente diferentes do caminho que traçámos", disse.

O BCP apresenta na próxima quinta-feira as contas relativas ao primeiro semestre, com o BPI a estimar que os lucros tenham aumentado 60% em termos homólogos, para os 144 milhões de euros.



O novo conselho de administração do BCP é composto por 17 elementos e o seu mandato termina em 2021. Integram o conselho de administração do banco, para além de Miguel Maya (CEO) e Nuno Amado (chairman), os administradores executivos José Pessanha, Maria José Campos, João Nuno Palma, Miguel Bragança e Rui Teixeira. A estes somam-se como administradores não executivos Norberto Rosa, Cidália Lopes, Valter de Barros, Wan Long, Ana Paula Gray, Jorge Magalhães Correia, José Elias da Costa, Teófilo Fonseca, Xian Xu Gu e Xu Lingliang.

