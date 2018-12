Milionário francês compra Torres de Lisboa por mais de 100 milhões

O grupo Castel, do milionário francês Pierre Castel, comprou parte das Torres de Lisboa, por pouco mais de 100 milhões de euros, numa operação que foi fechada em Outubro, avança o Expresso este domingo, 16 de Dezembro.





Segundo a mesma publicação, passaram para as mãos do milionário francês quatro edifícios, duas torres de 16 pisos cada e mais dois de cinco pisos cada, todos eles arrendados a empresas como a Cetelem, o BPI, a Manpower e o British Hospital. Já os edifícios ocupados pela Galp ficaram de fora da operação.





Os activos imobiliários que foram vendidos pertenceram à Chamartín - que entrou em insolvência em 2015 – e estavam agora nas mãos da espanhola ECS, uma gestora de fundos de recuperação e reestruturação de activos.





Segundo o Expresso, Pierre Castel já é dono do Campus da Justiça, no Parque das Nações, do edifício sede da Nos, no Campo Grande, e de uma das Torres do Colombo.