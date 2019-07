Mind The Coin instala ATM de criptomoedas na Maia

Depois de Braga e Alverca, a Mind The Coin acaba de instalar aquela que é a primeira caixa automática de moedas digitais da Área Metropolitana do Porto.

"O TecMaia (Parque de Ciência e Tecnologia da Maia) é oficialmente a casa do primeiro ATM de criptomoedas na zona do Grande Porto", avança a start-up de Braga, em comunicado.

De acordo com a empresa bracarense, os seus ATM "permitem a qualquer pessoa a aquisição instantânea de moedas virtuais, nomeadamente de bitcoin, litecoin e monero", referindo que "o terminal refresca, de minuto a minuto, a cotação destas três moedas para que o utilizador tenha sempre as últimas atualizações".

Esclarece, ainda, que "a moeda virtual é comprada em plataformas internacionais (‘exchanges’) devidamente legalizadas para operar na União Europeia" e que em todas as transações surgirá no ecrã o respetivo recibo, que o utilizador poderá fotografar com o seu telemóvel - "opcionalmente", adianta, "o recibo poderá será enviado por email".

Para Fernando Guimarães, um dos fundadores da Mind The Coin, a escolha do TecMaia para a instalação de um ATM de criptomoedas - que está situada na galeria comercial do edifício - "foi óbvia devido não só à comunidade do parque, mas também à faceta tecnológica deste e à sua proximidade com o aeroporto".