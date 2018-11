Ministério Público investiga Ryanair por coacção sobre trabalhadores

O Ministério Público recebeu e está a analisar três notificações efectuadas pela autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) depois de inspecções realizadas à greve dos tripulantes de cabine da companhia aérea Ryanair em Portugal, adianta o jorna Público na sua edição desta quarta-feira, 7 de Novembro.

O jornal cita fonte oficial da Procuradoria-geral da República e explica que a investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

As participações da ACT ao Ministério Público foram efectuadas no final de Setembro e abrangem as matérias "relativas a substituição de grevistas e coacção", bem como "prejuízo ou discriminação de trabalhador por motivo de adesão ou não a greve", escreve o jornal.





A inspectora-geral do trabalho, Luísa Guimarães, explicou então no Parlamento que estão em causa "infracções muito grandes, com coimas que são as mais elevadas, e no caso são elevadas para o dobro por se tratar do direito à greve".