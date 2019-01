Ministro da Economia faz balanço "muito positivo" da reunião com mais de 10 empresas em Davos

O ministro da Economia fez hoje um balanço "muito positivo" da participação no Fórum Económico de Davos, onde teve mais de uma dezena de reuniões com responsáveis de empresas com investimentos "existentes ou possíveis em Portugal".

Pedro Siza Vieira liderou a comitiva portuguesa que marcou presença no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, que arrancou na terça-feira e termina hoje.

"O balanço é muito positivo", afirmou o ministro, em declarações à agência Lusa.

"Tive 15 reuniões com responsáveis de diversas empresas em que estivemos a discutir questões relativas a investimentos existentes ou possíveis em Portugal", disse o governante.

A Siemens e Nestlé, ambas com uma longa presença no mercado português, como também a Embraer ou a Cisco foram algumas das empresas que participaram nas reuniões com Pedro Siza Vieira.

"Falámos com outras empresas que estão a estudar oportunidades de investimento, todas elas a planear expandir as suas atividades e a procurar usar Portugal como plataforma quer para exportar serviços na área da tecnologia, quer seja na produção de bens para outros países", acrescentou o ministro.

"Estive a discutir algumas dessas oportunidades e espero em breve poder anunciar projetos de investimento muito concretos" que venham a aumentar o número de postos de trabalho em Portugal, apontou.

"Também tive a oportunidade de participar em algumas reuniões importantes quer ao nível político - estavam aqui muitos responsáveis políticos da União Europeia e de outras regiões -, quer a outros níveis, no sentido de discutir problemas à volta da indústria 4.0 e da necessidade da Europa" ficar bem posicionada "nesta nova realidade colocada pela digitalização da atividade económica", prosseguiu o governante.

Nestes encontros também foi abordada a forma como Portugal poderá atrair investimento necessário para financiar a modernização das empresas e qualificar os recursos humanos.

"Fica claro que cada vez mais as atividades económicas vão interagir com o mundo digital e temos de ter os nossos trabalhadores preparados, temos de fazer um grande esforço na qualificação das pessoas e discutir como se pode fazer isso mais rapidamente para que ninguém fique para trás e sejamos capazes de criar melhores empregos", salientou o ministro Adjunto e da Economia.

A aposta do Governo tem sido "levar cada vez mais cedo para as escolas a formação em competências digitais", como também a qualificação de ativos, incluindo os que estão em situação de desemprego, sublinhou.

"Foi muito importante discutir novas ideias", salientou, apontando que é necessário aumentar a presença no digital das pequenas e médias empresas (PME) em Portugal, nomeadamente no comércio.

Em Portugal, "temos um grande número de consumidores que adquirem produtos via Internet, mas tudo é adquirido no exterior", pelo que "temos de assegurar que as nossas empresas aumentam a presença no mundo digital", referiu, adiantando que as reuniões mantidas em Davos permitiram partilhar "algumas ideias" sobre o tema.

O governante disse ainda que as empresas que tem contactado elogiam o talento e a abertura de Portugal ao investimento.