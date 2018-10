"Sou eu o ministro e escolhi o secretário de Estado que melhor completava o meu saber". Foi assim que João Matos Fernandes, ministro do ambiente, comentou a nomeação de João Galamba para secretário de Estado da Energia.

Questionado sobre se a saída do cargo de Seguro Sanches estaria de alguma forma relacionada com os dossiês da EDP, como o dos CMEC, Matos Fernandes disse que essa questão não fazia "qualquer sentido".

O ministro do Ambiente e Transição Energética falava no final da cerimónia de assinatura do financiamento do BEI ao projecto Windfloat liderado pela EDP. Esteve sempre acompanhado por João Galamba que se recusou a fazer qualquer comentário aos jornalistas presentes.