Minor à espera do "momento certo" para vender mais hotéis Tivoli

Em 2016, o grupo Minor fechou a compra de 14 hotéis do antigo GES, desembolsando um total de 294 milhões de euros. Este ano, com a venda de apenas três destas unidades, já recuperou a quase totalidade do investimento. E admite continuar a vender.