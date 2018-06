Na assembleia-geral extraordinária que decorreu esta quarta-feira, 27 de Junho, a EDP Renováveis nomeou um administrador em nome dos accionistas minoritários, conforme tinha sido solicitado.Alejandro Fernández de Araoz Gómez-Acebo é assim o representante dos minoritários que fizeram valer essa possibilidade inscrita nas leis espanholas (a EDP Renováveis tem sede em Espanha), de terem um representante em função da proporção da sua posição accionista. Os minoritários foram liderados pela Axxion e pela Massachusetts Financial Service, anunciou a empresa em comunicado A EDP Renováveis renovou, ainda, o mandato de António Mexia como "chairman", e de João Manso Neto como presidente executivo. O mandato é de três anos.Assim, a administração da EDP Renováveis é composta, ainda, por João Paulo Costeira, Duarte Castro Belo e Miguel Prado como executivos. Surge como administrador externo Manuel Menéndez e como independentes António Nogueira Leite, Gilles August, Acácio Mota Piloto, Francisca Oliveira, Allan Katz, Seixas da Costa, María Teresa Costa Campi e Conceição Lucas.O conselho fica assim com 15 elementos.(Notícia actualizada com mais informação)