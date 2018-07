Para a gestora, esse prolongar de incertezas "não é do interesse dos minoritários da EDP Renováveis", pelo que pede à administração da empresa que "considerem clarificar, com urgência, se uma oferta concorrência pela EDP Renováveis pode ser registada ou lançamento antes do lançamento da oferta da CTG sobre a EDP Renováveis".



Os minoritários da EDP Renováveis, que recentemente garantiram um lugar na administração da empresa, querem que a gestão da energética clarifique se é possível haver ofertas concorrentes à da CTG antes do registo da actual OPA (Oferta Pública de Aquisição) dos chineses.De acordo com uma carta enviada pela MFS (Massachusetts Financial Services) à administração da EDP Renováveis, a gestora de fundos diz-se preocupada com as condições estabelecidas pela China Three Gorges para o lançamento da OPA, nomeadamente a obtenção de 50% mais um voto da EDP, mas também das aprovações regulatórias e administrativas necessárias.A MFS diz-se pois preocupada com estas pré-condições ao lançamento da oferta da EDP Renováveis, já que podem "resultar numa incerteza prolongada em torno do calendário da oferta da EDP Renováveis, o que pode impedir ou desencorajar uma potencial oferta concorrente".