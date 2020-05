Em março, a Fuso registou uma quebra de 50,2% na produção, enquanto no primeiro trimestre a queda situou-se nos 18,2%.



No ano passado, a fábrica



A produção automóvel portuguesa sofreu uma quebra de 46,1% em março face a igual mês do ano passado, tendo saído das fábricas apenas 17.096 veículos. E, ao Negócios, o secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), Helder Pedro, admitiu que a quebra no volume em 2020 seja de "pelo menos 25%".

A fábrica da Mitsubishi Fuso Trucks Europe no Tramagal retomou esta segunda-feira, 4 de maio, a produção, indicou ao Negócios fonte oficial da empresa.A fábrica suspendeu a atividade no passado dia 23 de março, tendo colocado em lay-off a quase totalidade dos 400 trabalhadores. Durantes este período, a unidade de produção fabricou viseiras de proteção para profissionais de saúde com recurso a impressoras 3D e doou material ao Centro Hospitalar do Médio Tejo.