MK Premium compra imóvel no Porto por um milhão

O fundo imobiliário catalão MK Premium adquiriu mais um imóvel no Porto, num investimento de um milhão de euros. A compra do edifício no centro histórico da Invicta surge uma semana após a MK Premium ter adquirido dois edifícios em Lisboa e no Porto por 1,8 milhões.





Segundo noticia esta segunda-feira o EjePrime, site espanhol especializado em imobiliário, o fundo dos irmãos Daniel e Sergio Leiva adquiriu por um valor de um milhão de euros um prédio de três andares situado no n.º 30 da Rua da Alegria.



O edifício tem sete apartamentos com cerca de 50 metros quadrados (m2) cada e tem também um restaurante e uma casa de pianos, a Lamiré. A área bruta total é de 562,76 m2.





O fundo irá agora estudar a forma de reabilitar o imóvel para posterior comercialização.



Na semana passada, a MK Premium adquiriu um imóvel no Bairro da Boavista, no Porto, e outro na Rua do Arco do Carvalhão, em Lisboa, por um total de 1,8 milhões de euros.



Presente em Portugal desde o início do ano, o fundo conta com cinco propriedades em Portugal e investiu quatro milhões de euros.