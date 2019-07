A empresa norte-americana, fundada no mesmo ano que a WeDo Technologies, prepara-se para pagar até quase 100 milhões de dólares pela empresa do grupo Sonae.

É agora vendida por 70 milhões de dólares (62,45 milhões de euros), uma componente fixa à qual pode acrescer uma componente variável de até 27 milhões de dólares (24,08 milhões de euros), dependendo do desempenho do negócio.



Foi também em 2001 que a Mobileum, a empresa norte-americana que se prepara para desembolsar estes montantes, foi fundada. Nesse ano, ainda tinha o nome de Roamware e focava a atividade no desenvolvimento de soluções de roaming para potenciar o aumento de receitas dos seus clientes.



Desde então, a estratégia tem passado por aquisições no setor das tecnologias, chegando a 2010 como uma das empresas de crescimento mais acelerado dos Estados Unidos. A atividade foi entretanto alargada e, atualmente, a Mobileum oferece várias soluções e software, incluindo serviços financeiros, para o universo móvel. Os serviços oferecidos vão desde o roaming até soluções para gestão de risco, passando pela área da segurança móvel.



Mais recentemente, apostou também na área da análise de dados, recorrendo a tecnologias de inteligência artificial para oferecer soluções de gestão e de prevenção de risco.



Em 2016, quando já estava presente em 170 países, foi comprada pelo grupo de investimento Audax, mantendo o nome Mobileum.



As ações da Sonaecom sobem 1,6% para 2,54 euros.

