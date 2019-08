Modelo elétrico da Porsche pode superar produção do icónico 911

Pouco mais de um mês antes do seu lançamento oficial em setembro, a Porsche já recebeu encomendas para cerca de 30 mil Taycans, e a procura inicial reforça os planos para elevar a produção anual do primeiro modelo totalmente elétrico da marca para 40 mil veículos, segundo o analista da Evercore ISI, Arndt Ellinghorst.





A Porsche entregou 35,6 mil unidades do modelo 911 no ano passado. Com isso, o Taycan - com um preço estimado em cerca de 90 mil dólares - estaria a caminho de ultrapassar o herói da era da combustão e definir o perfil da marca para a próxima geração.





O sucesso do Taycan é fundamental para a Volkswagen, que controla a Porsche, para aumentar a atratividade dos carros elétricos enquanto se prepara para o lançamento de veículos movidos a bateria em todas as faixas de preço. A chegada do Taycan também poderá representar um novo desafio para o Model S da Tesla, um veículo chave para Elon Musk nos seus esforços de tornar rentável a sua fabricante, líder na produção de carros elétricos.





A Tesla ainda não deu detalhes sobre os seus planos para reformular o Model S, que está à venda desde 2012, e aposta no Model 3 para ganhar escala no mercado. Embora as vendas tenham aumentado, os retornos mais baixos do modelo aceleraram as perdas da fabricante e levantam novas dúvidas sobre se a produção e venda de carros elétricos pode ser um negócio sustentável e lucrativo.

A Porsche seguiu a fórmula da Tesla. Os clientes podem registar-se como potenciais compradores do Taycan, fazendo um depósito de 2.500 euros, que é deduzido ao preço final da compra. Para ajudar a aumentar a adesão, a Porsche está a instalar carregadores rápidos em concessionárias nos EUA e na Europa, que carregarão a bateria do Taycan com energia suficiente para percorrer até 100 quilómetros em apenas quatro minutos. O alcance total do carro com um único carregamento é de 500 quilómetros.





A Porsche estabeleceu uma meta de produção inicial de 20 mil veículos por ano, com base num sistema de dois turnos, mas que pode ser expandido se necessário, disse o chefe de produção Albrecht Reimold aos jornalistas no ano passado.





A empresa também tem vindo a aumentar a sua capacidade nos últimos meses. Das 1.500 novas contratações necessárias para produzir o Taycan, a Porsche já efetivou quase 1.000 até agora, depois de receber cerca de 32.000 candidaturas. O processo de formação para a montagem de carros elétricos dura até seis meses.