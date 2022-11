Moderna revê em baixa vendas de vacinas contra covid

A Moderna reviu em baixa as estimativas de vendas de vacinas contra a covid-19 para este ano devido a constrangimentos de curto-prazo no fornecimento.Na apresentação dos resultados do terceiro trimestre, a biotecnológica norte-americana referiu que esses problemas no abastecimento deverão adiar algumas entregas para o próximo ano.A Moderna espera agora fechar o ano com 18 a 19 mil milhões de dólares em receitas provenientes das vacinas, quando antes apontava para uma faturação de 21 mil milhões de dólares.As ações da Moderna afundaram quase 11% no "pre-market" e abriram a cair 6,8%. Entretanto foram recuperando terreno e seguem já a valorizar 0,11%.A Moderna foi também penalizada pela comparação com a rival Pfizer, que dois dias antes revelou vendas da sua vacina contra a covid-19 acima das expectativas do mercado.Nos resultados do terceiro trimestre, a Moderna falhou as previsões dos analistas, com vendas de 3,36 mil milhões de dólares contra os 3,53 mil milhões esperados pelo mercado.A empresa revelou também que incorreu em perdas de 333 milhões de dólares por vacinas que expiraram ou estavam prestes a expirar antes de serem utilizadas.