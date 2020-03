Modista portuguesa veste empresários e futebolistas alemães

Isabel Loureiro, que começou a costurar com 12 anos, tem hoje um atelier de moda com o seu nome em Wiesbaden, no centro da Alemanha.

Isabel Loureiro, que começou a costurar com 12 anos, tem hoje um atelier de moda com o seu nome em Wiesbaden, no centro da Alemanha.

A portuguesa Isabel Loureiro, que começou a costurar com 12 anos, tem hoje um atelier de moda com o seu nome e veste a alta sociedade, desde empresários a futebolistas, de Wiesbaden, no centro da Alemanha.

"Já nasci para isto", começa por contar com um sorriso Isabel Loureiro, a portuguesa de Mangualde que levou as linhas e as agulhas para a Alemanha com apenas 19 anos. A decisão de sair de Portugal não foi fácil, mas hoje a modista reconhece que foi a melhor opção.





"Era pequena e já andava à procura dos trapos para fazer qualquer coisa. Comecei muito cedo, com 12 anos já costurava, com 13 anos fazia a minha roupa, com 14 fazia a roupa das minhas irmãs e com 15 a roupa de algumas empresárias. Em Mangualde já era conhecida porque trazia sempre vestido o que estava mais na moda", descreve Isabel Loureiro à agência Lusa.

Veio para a Alemanha para ficar dois anos, a ideia era ajudar a irmã e a sobrinha pequena.