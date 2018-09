David Cabral Santos

A Monese está a fazer o recrutamento de 25 quadros para o seu escritório de suporte comercial e desenvolvimento de software que está a instalar em Lisboa. Mas a ambição de Norris Koppel, fundador e CEO da Monese (aliteração invertida de "easy money") é conseguir um parceiro para o mercado português.Norris Koppel partiu para este "banco" digital depois de uma experiência pessoal. Em 2014, chegado a Londres vindo da Estónia, experimentou o processo quase kafkiano para abrir uma conta bancária por não ter histórico de crédito, nem facturas de serviços que comprovassem a morada.E sem conta bancária era quase impossível alugar um apartamento ou receber o seu salário. Em Setembro de 2015 nasceu o Monese com a "ambição de construir serviços bancários para pessoas que estão em movimento", disponibilizando a abertura de uma conta europeia e a possibilidade de fazer pagamentos e transferências.O banco inovou na política de identificação de clientes e hoje, segundo Norris Koppel, leva menos de 120 segundos a abrir um conta bancária através do telemóvel, utilizando tecnologia como a identificação facial que os aeroportos utilizam para identificar os passageiros. "Não exige endereços como prova, nem o histórico do crédito". Utilizam outras tecnologias como as entrevistas por vídeo, bases de dados e redes sociais. O seu "backoffice" assenta numa equipa de engenheiros de apoio aos clientes, a partir de tecnologias como o "machine learning" e a inteligência artificial.Actualmente actua em 20 países, tem 600 mil clientes e o ritmo de captação passou de dois mil clientes por dia em dezembro de 2015 para 50 mil hoje. "Temos um ‘mindset’ global mas há questões locais sobretudo no que é relativo a empréstimos", refere Norris Koppel. Por isso está aberto a parcerias e a trabalhar com os bancos tradicionais.Nos prémios European Fintech 2016 a Monese recebeu o prémio de Melhor Challenger-Bank e ainda 1,1 milhão da Comissão Europeia para pesquisa e inovação.