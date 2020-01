A reunião do Montepio para nomear o novo CEO do Montepio foi adiada para quinta-feira, 9 de janeiro, devido ao falecimento de um familiar de um dos administradores do banco.

Pedro Leitão, o nome escolhido por Carlos Tavares e Tomás Correia - quando ainda era presidente da mutualista -, está desde 2015 no Banco Atlântico Europa. Antes esteve no grupo em Luanda, no banco em que o BCP é acionista, o Millennium Atlântico e foi também "partner" da Delloite durante quase uma década.



Carlos Tavares, "chairman" do Montepio", afirmou, numa carta enviada aos trabalhadores, que está "certo de que as suas qualidades pessoais e profissionais e o seu espírito de missão são motivos que nos animam e dão confiança neste novo ciclo". Isto depois de um ano de 2019 que foi "difícil e desafiante".



Com o gestor entrarão ainda outros dois novos administradores não executivos: José Nunes Pereira (reformado do BdP) e António Egídio dos Reis (reformado da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões).



