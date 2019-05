Montepio aumenta lucros para 6,5 milhões no primeiro trimestre

O produto bancário "core" aumentou 1,2 milhões de euros, ou seja, 1,4%, "alavancado no desempenho positivo da margem financeira". Esta alcançou os 61,1 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, em comparação com 59,9 milhões de euros no período homólogo de 2018.





"Essencialmente, este desempenho reflete o efeito conjugado da diminuição dos juros recebidos com a carteira de crédito (-10,7 milhões de euros), a redução dos juros pagos na carteira de depósitos (-7,5 mihões de euros), o decréscimo dos encargos com juros da dívida emitida (-2,1 milhões de euros), a redução dos encargos com juros de recursos tomados no mercado interbancário (-1,1 milhões de euros) e o aumento dos juros recebidos com outras aplicações (+1,0 milhões de euros)", nota a instituição financeira.





Já as comissões líquidas ficaram estáveis em comparação com os primeiros três meses do ano passado, situando-se nos 28,3 milhões de euros, "em conseguência das reduções das comissões associadas ao crédito e à prestação de serviços diversos, apesar do aumento observado nas comissões com serviços de pagamento e com mercados".





Quanto aos resultados das operações financeiras, estes foram negativos em 1,3 milhões de euros, "suportados pelo aumento dos resultados com a carteira de títulos". Estes incluem rendimentos auferidos com unidades de participação representativas de fundos de investimento imobiliário, refere o banco.



A ajudar estiveram ainda os custos operacionais que recuaram 4,1% para 61,8 milhões no início do ano.





Isto ao mesmo tempo que as dotaçoes para imparidades e provisoes totalizaram 22,6 milhões de euros, representando uma descida de 22,7% em comparação com o memsmo período do ano passado, "para a qual contribuíram as reduções das imparidades do crédito em 5,1 milhões de euros e das imparidades de outros ativos em 2,6 milhões de euros, compensadas desfavoravelmente pelo reforço de imparidades de ativos financeiros e de outras provisões em 0,5 milhões de euros cada".



(Notícia atualizada às 17:15 com mais informação)