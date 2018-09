Montepio avança com projecto-piloto de 10 agências “low cost”

Depois do corte de 100 agências feitas pela administração de Félix Morgado, Carlos Tavares vai abrir novos balcões com "custos controlados" em territórios “menos urbanos”. Terão dois a três funcionários e poderão ter horários distintos.

O Montepio vai avançar, até ao final do ano, com um projecto-piloto em que terá 10 agências com custos controlados. Depois da avaliação, poderá haver mais.





"Não têm de ser aqueles grandes balcões tradicionais. Têm poucas pessoas, com custos bastantes controlados, em zonas que tenham potencial de rentabilidade", especificou o presidente do banco, Carlos Tavares, em conferência de imprensa esta quinta-feira, 27 de Setembro.