Montepio lança novo banco de empresas até ao final de março

No dia em que o banco detido pela Mutualista apresentou a nova marca comercial, Carlos Tavares revelou que o banco de empresas do Montepio vai arrancar até ao final de março.

Vitor Mota/Cofina

Esta foi a garantia deixada por Carlos Tavares, "chairman" da instituição financeira, no dia em que apresentou, em conjunto com Dulce Mota, presidente executiva, a nova imagem do banco.



O BEM – Banco de Empresas Montepio vai assegurar uma oferta integrada de serviços de banca comercial, banca de investimentos e apoio ao negócio internacional às empresas com faturação superior a 20 milhões de euros.



Será nesta instituição que serão integradas as funções de direção de clientes, empresas e institucionais, assim como a rede de Centros de Empresas. Já as empresas com faturação inferior passarão a ser tratadas pela rede comercial do Banco Montepio.



"Lançaremos até ao final deste trimestre, celebrando por essa via o aniversário do Banco Montepio", afirmou Carlos Tavares, esta quarta-feira, 20 de fevereiro, realçando que este é um "projeto novo e inovador na banca".



Fisicamente, as instalações deste novo banco, que são propriedade do Montepio, vão ser localizadas na Avenida de Berna. Era neste local que se localizava o Finibanco e outras empresas participadas do grupo Montepio.



Este projeto vai "ser lançado nas próximas semanas, servindo as empresas do segmento médio e alto, com um conjunto agregado de serviços", referiu ainda o "chairman" da instituição financeira. "Terá 10 centros de empresas nas zonas mais industriais", referiu, nomeadamente Aveiro, Porto, Lisboa, Leiria ou Faro.



Quanto à gestão do banco de empresas, Carlos Tavares explica que parte da administração será comum, mantendo-se como "chairman" do Montepio e desta entidade.