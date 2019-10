Montepio vende carteira de mais de mil imóveis

O Banco Montepio anunciou esta terça-feira que concretizou a venda de uma carita de ativos imobiliários, composta por mais de mil imóveis e que tinha um valor contabilístico de 102 milhões de euros.

Sem revelar o valor do encaixe, o Montepio diz em comunicado que "alienou uma carteira de ativos imobiliários, designada por "BRICK", à empresa Façanha Cristalina, S.A., empresa portuguesa integralmente detida por um consórcio de investidores estrangeiros, que reforçaram o seu posicionamento no mercado português".

Esta carteira, com um valor bruto contabilístico de 102 milhões de euros, é composta por 1062 imóveis, "com uso predominantemente residencial, dispersos pelo território português".

Os bancos portugueses têm recorrido à venda de carteiras de imóveis, de modo a reduzir o risco do seu balanço, sendo que os ativos são habitualmente alienados com um forte desconto face ao valor contabilístico.

"A concretização desta operação materializa a estratégia do Banco Montepio de contínua redução de ativos não estratégicos e do reforço do foco no negócio bancário", refere o comunicado.