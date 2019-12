Montijo: ANA propõe fundo de mitigação dos impactes ambientais financiado pelos operadores

A gestora aeroportuária diz que concorda com a maioria das propostas da Agência Portuguesa do Ambiente para compensar impactos do futuro aeroporto do Montijo, mas reclama para outras "um debate mais aprofundado". E propõe criar um fundo financiado também pelos operadores em função do seu impacto ambiental.

A ANA - Aeroportos de Portugal manifestou esta sexta-feira "a sua concordância com a maioria das propostas apresentadas na minuta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA)" da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



Das 159 medidas exigidas, "considera-se que apenas algumas requerem um debate mais aprofundado para avaliação da sua exequibilidade e benefício ambiental", afirma a gestora dos aeroportos nacionais numa nota, não revelando quais as medidas em causa.





A ANA adianta ainda que propôs "uma iniciativa conjunta com todos os stakeholders para a criação de um fundo com um sistema de governança colegial, com o objetivo de potenciar as ações de mitigação e compensação dos impactes ambientais das aeronaves, nomeadamente para a redução do impacto sonoro e proteção da natureza". Uma proposta que, frisa, tem "uma lógica inovadora" e vai "ao encontro das preocupações dos municípios".