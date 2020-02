Em causa está o resultado líquido negativo de 141 milhões de euros em 2019 , o que compara com lucros de 3,3 mil milhões de euros em 2018. O primeiro prejuízo numa década levou ao corte da remuneração dos acionistas. Os dividendos vão baixar de 3,55 euros para 1,1 euros.A Moody's é taxativa na sua avaliação ao não antecipar que a Renault consiga recuperar "os níveis saudáveis nas margens da operação" no médio prazo.Essa avaliação é feita com base no 'guidance' (orientações) apresentado pela empresa que aponta para uma contínua redução da margem de operação e um enfraquecimento do ambiente do mercado automóvel.Para já, os dados de janeiro não são indicativos de um bom arranque de 2020 . Segundo os dados da Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA), a empresa viu a sua quota de mercado na Europa baixar de 10,6% para 9,6%, tendo as vendas do grupo gaulês recuado 16,3% para os 91,9 mil veículos.Neste momento, a Renault ainda conta com uma notação financeira acima do nível de "lixo" no caso da agência de rating Standard & Poor's.O Banco Central Europeu (BCE), através do programa de compras de ativos, onde se inclui dívida de empresas europeias, detém algumas obrigações da Renault.A empresa francesa é a líder das vendas de automóveis em Portugal.