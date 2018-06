Moody’s: Banca portuguesa vai continuar a baixar malparado mas nível ainda é elevado

O rácio de NPL desceu para 15,2% no final de 2017, contra 19,5% um ano antes e o pico de 20,1% fixado em Junho de 2016. A agência espera que este indicador continue a melhorar.

A qualidade dos activos da banca portuguesa continua a melhorar, e a tendência deve prosseguir, embora permaneça bem longe da média dos congéneres europeus.



A conclusão consta de um relatório hoje publicado Moody’s, onde a agência de "rating" assinala que o "stock de crédito de activos não rentáveis (NPL) no sistema financeiro português desceu de forma substancial em 2017 e no primeiro trimestre de 2018, com os bancos a limparem o balanço" devido ao "forte crescimento económico, recuperação de créditos, imparidades e venda de carteiras de crédito malparado".



A Moody’s espera que esta tendência "continue em 2018 à medida que a recuperação económica continua e as pressões regulatórias induzam os bancos a acelerar os esforços para reduzir o NPL".