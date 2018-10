Moody’s coloca rating da Brisa dois níveis acima de lixo

A Moody’s elevou o rating da Brisa Concessao Rodoviaria (BCR) de Baa3 para Baa2, colocando assim a notação financeira da empresa de auto-estradas dois níveis acima de lixo.



Esta decisão surge depois de a agência, na passada sexta-feira, ter elevado também em um nível o rating da dívida soberana portuguesa, para Baa3.

Depois de mexer no rating de um soberano, as agências nos dias seguintes ajustam também as notações atribuídas a emitentes desse país.



Além da Brisa, a Mooody’s também anunciou hoje uma subida no "rating" da Infraestruturas de Portugal (IP), embora este permaneça ainda no nível de lixo. O rating da empresa de capitais públicos subiu de Ba2 para Ba1 (último nível de lixo).



A mesma subida foi aplicada ao "rating" da Comboios de Portugal, que passou de Ba2 para Ba1 (último nível de lixo).





O "outlook" do rating da BCR passou de positivo para estável e a agência assinala que o rating da companhia não poderá ser mais do que um nível acima do soberano, uma vez que a sua actividade é quase exclusivamente desenvolvida em Portugal.