Moody’s coloca rating do BPI no lixo

A Moody’s cortou em dois níveis o rating da qualidade da dívida do BPI, que passou de Baa2 para Ba1 – o que corresponde ao primeiro grau da categoria de investimento especulativo, o chamado "lixo".

Em contrapartida, melhorou a perspetiva (outlook) para a evolução da dívida do banco liderado por Pablo Forero, de ‘negativa’ para ‘estável’.





O BPI, detido pelo espanhol CaixaBank, já reagiu em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Em março de 2019 entrou em vigor um novo quadro regulamentar em Portugal que estendeu a preferência creditícia a todos os depósitos bancários relativamente à dívida sénior ordinária (senior unsecured), reforçando assim a proteção dos depósitos num cenário de resolução. Na sequência daquelas alterações regulamentares, a agência de rating Moody’s reafirmou a classificação de investimento Baa1 [três níveis acima de ‘lixo’] dos depósitos de longo prazo do Banco BPI, com outlook ‘estável’", começa por sublinhar o documento do banco.

Os depósitos de clientes representam a principal fonte de financiamento do BPI, fonte que recentemente foi complementada com a emissão de obrigações hipotecarias que têm uma notação de Aa3 [a três níveis da melhor classificação da escala, o triplo A], acrescenta o mesmo documento.

Por outro lado, "a Moody’s reduziu o rating do emissor e da dívida sénior ordinária de longo prazo do banco, de Baa2 para Ba1, com outlook "estável", uma vez que a extensão da preferência creditícia a todos os depósitos reflete-se numa redução do volume de instrumentos suscetíveis de absorver perdas ao nível da dívida sénior ordinária (senior unsecured) em caso de resolução, refere o banco para justificar esta decisão da agência de rating.

O montante de dívida sénior ordináriado BPI era de apenas 12 milhões de euros a 31 de março, adianta o comunicado.



